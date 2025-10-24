Assistenza
A set of smart white light bulbs with metallic bases, each displaying the text hue white 800 on the front.

B22 (confezione da 3)

Ottieni un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa con queste tre lampadine LED intelligenti B22 che offrono una luce bianca tenue. Adatte alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione, offrono un oscuramento wireless istantaneo.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca tenue
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    61x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay