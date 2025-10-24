Edison con filamento ST72 B22 (confezione da 1)
La versione più grande di questa lampadina ST72 allungata, con filamento stile Edison, dispone della funzionalità Bluetooth, di un filamento a spirale e di un elegante rivestimento ambrato per un tocco moderno su uno stile vintage. Usala con il Bluetooth o aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità intelligenti.
Prodotti in primo piano
- White Filament
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
162x3