Starter kit E27
Configura il tuo sistema di illuminazione intelligente con questo starter kit, costituito da tre lampadine intelligenti con luce bianca tenue, il Bridge Hue e un interruttore. Si tratta di un kit completo per il controllo personalizzato dell'illuminazione per la casa e tutte le sue fantastiche funzionalità.
Il prezzo attuale è € 99,90
Prodotti in primo piano
- White
- Luce bianca calda
- Hue Bridge incluso
- Controllo vocale o mediante app*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110