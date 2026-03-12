Play 그라디언트 스트립 조명과 함께 Hue 홈 엔터테인먼트의 세계를 경험해 보세요. 이 그라디언트 TV 스트립 조명은 RGBWWIC 기술 덕분에 영화와 쇼의 화면 색상에 완벽하게 매칭되는 화려한 벽 연출 효과를 만들어냅니다. 밝은 장면에서는 선명한 색감이 살아나고, 딥 디밍 기능 덕분에 어두운 순간은 더욱 분위기 있게 연출되어 영화관 같은 몰입감을 즐길 수 있습니다. Chromasync는 여러 Hue 조명에 걸쳐 정밀한 색상 매칭을 제공합니다. 나만의 방식으로 Hue Sync TV 앱, Hue 화면 연동, 또는 HDMI Sync Box를 통해 조명을 연동하세요. 동기화하지 않을 때는 스트립 조명으로 분위기 조명을 연출해 더욱 특별한 시청 시간을 만들어보세요. 크기에 맞게 잘라 동봉된 브래킷을 부착하여 TV 뒷면에 쉽게 설치하세요. 수상 경력에 빛나는 Hue 앱으로 손쉽게 제어하고 맞춤 설정할 수 있습니다.

그라디언트 벽면 워싱 효과

RGBWWIC 기술

Chromasync 정밀한 색상 매칭

최대 85인치 TV에 적합

동기화 기기와 Hue 앱 필수