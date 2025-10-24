De Philips Hue dimmer switch is een handige afstandsbediening voor je slimme lampen. Zet je lampen feller, dim ze, kies lichtscènes of stel het licht in dat het beste past bij het moment van de dag. Je kunt deze slimme schakelaar gemakkelijk aan de wand plakken of de magnetische achterkant gebruiken. Of schroef de wandhouder op de muur om een bestaande lichtschakelaar te vervangen. Doordat de nieuwe wandhouder iets breder uitgevoerd is, kun je hem mooi wegwerken zonder rare rafelrandjes. En hij werkt helemaal draadloos! Haal de dimmer switch eenvoudig van de wandhouder en draag hem bij je om overal in huis je slimme lampen te bedienen. Je kunt er tot wel tien slimme lampen mee bedienen. Heb je al een Hue Bridge? Dan kun je via de Hue app de instellingen van de dimmer switch helemaal naar smaak aanpassen, precies zoals jij het wil.