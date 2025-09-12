*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Hue Secure Camera, bedraad
Laat Philips Hue je huis voor jou bewaken! Kies voor een kristalheldere 1080p HD-livestream, schakel de lampen in, stuur een melding naar je mobiele apparaat als er beweging wordt gedetecteerd of schakel een geluidsalarm in met een tik in de Hue app. Deze bedrade beveiligingscamera voor thuis is eenvoudig in elke woning te monteren en installeren.
Productkenmerken
- End-to-end versleuteling
- 1080P HD-video
- Aan te sluiten op stopcontact
- Wandmontage inclusief
Kies voor het complete pakket met de Philips Hue Bridge
Met een Bridge heb je toegang tot alle slimme functies voor de beveiliging van je woning: licht- en geluidsmeldingen, de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de mogelijkheid om je beveiliging of slimme verlichting uit te breiden.
Hou je woning in de gaten
Ontvang direct meldingen op je mobiele apparaat, elke keer dat de Hue Secure Camera beweging detecteert. Creëer activiteiten of pakketzones om meldingen te ontvangen op basis van de reden waarom de sensor wordt geactiveerd, zoals een persoon, dier, voertuig of pakket.
Geef de indruk dat je thuis bent
Gebruik de Hue Secure Camera met de automatisering Aanwezigheid nabootsen en de gespreksfunctie in twee richtingen om een beveiligingslaag toe te voegen aan je woning. Totale gemoedsrust voor jou!
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart