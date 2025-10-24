Ondersteuning
White pendant light with elongated cylindrical shape and matte finish, shown next to its product packaging with visible product name.

Devote hanglamp

Breid je Philips Hue systeem uit met de white ambiance Devote hanglamp en geniet van natuurlijk wit licht dat je energie geeft, waarvan je wakker wordt, of waarbij je kunt lezen, tot rust kunt komen of je kunt concentreren. Zo ontworpen dat je het licht op elke gewenste plek kunt richten.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Verlengsnoer
  • E27
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

