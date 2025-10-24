Devote hanglamp
Breid je Philips Hue systeem uit met de white ambiance Devote hanglamp en geniet van natuurlijk wit licht dat je energie geeft, waarvan je wakker wordt, of waarbij je kunt lezen, tot rust kunt komen of je kunt concentreren. Zo ontworpen dat je het licht op elke gewenste plek kunt richten.
De huidige prijs is 79,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Verlengsnoer
- E27
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal