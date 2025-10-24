Pillar, enkele spot
Gebruik de witte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 69,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal