Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Pillar, enkele spot

Pillar, enkele spot

Gebruik de witte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
    White

    Metaal

