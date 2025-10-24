De fraaie zwarte Philips Hue Liane wandlamp won met zijn strak vormgegeven de Design Award 2019 en is een eyecatcher in elk huis. Hij heeft een ingebouwde white and color ambiance LED-lamp die een indirect lichteffect produceert. Dankzij de keuze uit 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren creëer je gemakkelijk een perfecte sfeer. De lamp is eenvoudig te bedienen: je kunt hem in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je de lamp verbindt met de Phiips Hue bridge, krijg je toegang tot nog meer slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.