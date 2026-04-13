Philips Hue kast- en plankverlichting extensie
Tijdelijk niet op voorraad
Over de Philips Hue kast- en plankverlichting extensie
Zorg voor nog meer functionele en sfeervolle verlichting die past bij elk moment in de keuken of elke andere ruimte in huis. Breid je gradient kastverlichting uit met deze extensie. Verbind een reeks gradient onderkastverlichting tot een totale lengte van 3 meter, met in totaal vijf lampen. Breng gradiënten van kleuren en wit licht naar nog iedere hoek van de keuken of ruimtes waar je kasten of planken hebt. Volspectrum daglicht biedt elke tint wit licht voor de ruimte, terwijl Chromasync zorgt voor precieze kleuren in alle lampen voor een naadloze uitstraling. Bedien je verlichting op jouw manier – met de app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.
- Volspectrum daglicht (1000-20000K)
- Kleurrijke lichteffecten op muren
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™
- DIY-vriendelijk
- Bedienen en aanpassen met de Hue app
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103138330
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium, Gegoten aluminium, Polycarbonaat
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 120
- Kleurweergave-index (CRI)
- >80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 90
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Thuiskantoor, Keuken, Woonkamer
- Stijl
- Functioneel
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103138330
- Nettogewicht
- 0,48 kg
- Brutogewicht
- 0,6 kg
- Hoogte
- 54 mm
- Lengte
- 630 mm
- Breedte
- 70 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004346001
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 8
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 29 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 700
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 490
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Kasten
De lamp
- Vormfactor
- Yes
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar