Zorg voor nog meer functionele en sfeervolle verlichting die past bij elk moment in de keuken of elke andere ruimte in huis. Breid je gradient kastverlichting uit met deze extensie. Verbind een reeks gradient onderkastverlichting tot een totale lengte van 3 meter, met in totaal vijf lampen. Breng gradiënten van kleuren en wit licht naar nog iedere hoek van de keuken of ruimtes waar je kasten of planken hebt. Volspectrum daglicht biedt elke tint wit licht voor de ruimte, terwijl Chromasync zorgt voor precieze kleuren in alle lampen voor een naadloze uitstraling. Bedien je verlichting op jouw manier – met de app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Kleurrijke lichteffecten op muren

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™

DIY-vriendelijk

Bedienen en aanpassen met de Hue app