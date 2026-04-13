Deze werkbladverlichting is perfect voor keukens en andere ruimtes in huis met kasten en planken. Een combinatie van functionele en sfeervolle verlichting die past bij elk moment. Bereid maaltijden in heldere daglichttinten, geniet van je maaltijd in een zachte, warme gloed en praat dan wat na in kleurrijk licht dat levendige strijkeffecten creëert. Volspectrum daglicht biedt elke tint wit licht voor de ruimte, terwijl Chromasync zorgt voor precieze kleuren in alle lampen voor een naadloze uitstraling. Deze hoogwaardige aluminium lamp is makkelijk te installeren: je bevestigt hem eenvoudig onder keukenkastjes of planken en sluit hem aan op je bestaande stopcontact. Begin met een 2-pack gradient lijnbalken en breid die uit tot een totale lengte van 3 meter met in totaal vijf lampen. Bedien je verlichting op jouw manier – met de app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Kleurrijke lichteffecten op muren

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™

DIY-vriendelijk

Bedienen en aanpassen met de Hue app