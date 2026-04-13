Philips Hue werkbladspot, 3-pack
Over de Philips Hue werkbladspot, 3-pack
Veelzijdige spots die perfect licht bieden op elk werkblad in de keuken of onder kastjes elders in huis. Volspectrum daglicht biedt een breed scala aan witte lichttinten — van helder koelwit licht voor geconcentreerd koken tot zachte, warme tinten voor een ontspannen diner. Stel de spotjes in op een van de 16 miljoen kleuren om van je kastjes een decoratief element te maken of een levendige sfeer te creëren voor gezellig samenzijn. De Chromasync technologie levert nauwkeurige kleuraanpassing voor alle lampen. Je bevestigt deze DIY-vriendelijke spots je bevestigt eenvoudig onder keukenkastjes of planken en sluit ze aan op je bestaande stopcontact. Begin met een 3-pack van spots en sluit vervolgens met de meegeleverde lichtbox maximaal drie extra lampen aan op het stopcontact. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.
- Volspectrum daglicht (1000-20000K)
- Aanpasbaar wit en gekleurd licht
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™
- DIY-vriendelijk
- Bedienen en aanpassen met de Hue app
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103138453
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium, Gegoten aluminium, Polycarbonaat
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- +10 tot +25 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 49
- Kleurweergave-index (CRI)
- >80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 108
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Thuiskantoor, Keuken, Woonkamer
- Stijl
- Functioneel
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103138453
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 1,25 kg
- Hoogte
- 72 mm
- Lengte
- 365 mm
- Breedte
- 232 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004346201
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 7,8
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 7,8
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 20 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 750
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 720
- Aantal lichtbronnen
- 3
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Kasten
De lamp
- Vormfactor
- Spotlight
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar