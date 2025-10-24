Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 2 Play light bars + Bridge Pro

Starterkit: 2 Play light bars + Bridge Pro

Krijg de superkrachtige mogelijkheden van slimme verlichting met de Bridge Pro. De Bridge Pro is voorzien van een nieuwe chip die complexe algoritmes en AI-functies ondersteunt. Sneller en krachtiger dan ooit. Plaats de inbegrepen Play light bars rond je entertainmentruimte, om tv-kijken en gamen immersief te maken.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
  • Gebruik lampen als Hue motion sensors met MotionAware™
  • Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
  • White ambiance +16 miljoen kleuren
  • Gemaakt voor tv- en gameruimtes
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De Bridge

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay