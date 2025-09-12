Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Type A67 - E27 Fitting - slimme lamp - 1600

Nieuw

Type A67 - E27 Fitting - slimme lamp - 1600

Breng de voordelen van natuurlijk daglicht in je huis met onze slimste lamp tot nu toe, opnieuw ontwikkeld om 40% minder energie te gebruiken en voorzien van de precisie kleurafstemming van Chromasync™ en het volledige spectrum van wit licht. Bereik je ideale kleur of tint van wit licht en pas je lampen daarna nog verder aan met ultralaag dimmen van een volledige helderheid, tot zo laag als 0,2%.

Fitting

Lichtkleur

Model

Vorm

Verpakking

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • Tot 1600 lumen
  • Volspectrum licht (1000-20.000 K)
  • Dimbaar tot 0,2% helderheid
  • Chromasync™ precision color
  • Bediening via app of stem
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Populaire producten

Exclusief
Zwarte Twilight Sleep and wake-up light

Licht om natuurlijk wakker te worden en te gaan slapen

Zwarte Twilight Sleep and wake-up light

ColorCast-technologie
Dubbele lichtbron
Activeer de slaapmodus met één druk op de knop.
Ultralaag dimmen

279,99 €

Nieuw
A60 - E27 slimme lamp - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100

Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren

109,99 €

Nieuw
A60 - E27 slimme lamp - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100

Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren

64,99 €

Nieuw
Flux lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen

69,99 €

Nieuw
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack

Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

49,99 €

Create a starter kit
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

21,99 €

Nieuw
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
Geschikt voor Hue Sync, MotionAware™
Hiermee bedien je verlichting overal in huis
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

89,99 €

Bedien lampen met je stem*

Bedien lampen met je stem*

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.

Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.

Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

Deze lampen en armaturen bieden verschillende tinten warm tot koelwit licht. Omdat de lampen volledig kunnen worden gedimd van zeer helder tot subtiele nachtlampjes, kun je de lampen instellen op de perfecte tint en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.

Specificaties

Duurzaamheid

  • Aantal schakelcycli

    50.000

  • Nominale levensduur

    25.000

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay