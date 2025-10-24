1-pack A60 E27 Standard met zichtbare gloeidraad
Het vintage ontwerp met de 'ouderwetse' spiraalvormige gloeidraad van deze Philips Hue slimme decoratieve LED-lamp met E27-fitting zorgt voor een gezellige, warmwitte gloed. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de slimme lamp eenvoudig via Bluetooth in- en uitschakelen of dimmen. Wil je nog meer slimme verlichtingsfuncties? Verbind dan de lamp met een Philips Hue bridge, en personaliseer lichtscènes, stel timers in en nog veel meer. De decoratieve Hue lampen zijn er in diverse vormen. Voor een speels effect combineer je meerdere lampen door ze op verschillende hoogtes te hangen.
De huidige prijs is 21,99 €
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x115