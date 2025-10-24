Ondersteuning
Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

Start met je slimme lichtsysteem met de starterkit, die bestaat uit drie slimme LED-lampen met zacht wit licht, de Hue Bridge en de dimmer switch. Met deze kit heb je alles in huis om te starten met slimme verlichting en de oneindige mogelijkheden.

Fitting

Lichtkleur

Vorm

Model

Verpakking

Productkenmerken

  • White
  • Tot 1055 lumen*
  • Warmwit licht
  • Inclusief Hue Bridge
Specificaties

