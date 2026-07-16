Deze kortingscode is geldig tot 2 augustus 2026.

De korting wordt toegepast bij het afrekenen op www.philips-hue.com/nl-be tot een maximum van 20 producten.

Deze korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen op www.philips-hue.com/nl-be en kan niet worden gecombineerd met andere kortingscodes.

Deze kortingscode is geldig voor elk product dat op www.philips-hue.com/nl-be wordt gekocht en is voorzien van het label "Member Days". Sommige producten zijn uitgesloten van deze aanbieding; dit is afhankelijk van het land.

In geval van een retourzending van een bestelling wordt, indien daarvoor in aanmerking komend, een proportionele kortingswaarde in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

Je ontvangt de code binnen 1 uur na je inschrijving, maar de verwerkingstijd kan variëren.

Signify Belgium behoudt zich het recht voor om een aanbiedingscode op enig moment in te trekken of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen door nieuwe te publiceren.