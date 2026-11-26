17 februari 2026

Heb je ooit 's nachts door een professioneel aangelegde tuin of een luxe resort gelopen en gemerkt hoe het licht de grond lijkt te omarmen, je stappen begeleidt zonder je ooit te verblinden? Die elegante, korte verticale palen worden paalverlichting genoemd.

Paalverlichting is een op de grond gemonteerde lamp die ontworpen is om laag-niveau verlichting te bieden. In tegenstelling tot hoge straatlantaarns die harde schaduwen kunnen werpen, richt paalverlichting het licht precies waar je het nodig hebt—op de grond. Ze dienen zowel als functionele wegwijzers als esthetische accenten, en slaan een brug tussen veiligheid en stijl in modern landschapsontwerp.