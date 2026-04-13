Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
Over de Bedrade dimmer switch (1 kanaal)
Voeg je dimbare niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel automatiseringen in die passen bij je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Je installeert de compacte module achter de schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Als je een dimmer switch vervangt, is een drukschakelaar nodig om dit product te bedienen. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.
- Maakt niet-slimme lampen slim
- Bedien slimme en niet-slimme lampen
- Stel automatiseringen en lichtscènes in
- Werkt met of zonder nuldraad
- Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design en afwerking
- Kleur
- Lichtgrijs
- Materiaal
- Kunststof
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief Hue dimmer switch
- Ja
- Middenstuk
- Ja
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103111937
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,07 kg
- Hoogte
- 141 mm
- Lengte
- 93 mm
- Breedte
- 45 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004296902
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103111937
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik
- 0,4
Service
- Garantie
- 5 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
De schakelaar
- Instelbare knoppen
- 1
- Levensduur
- 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden
- muur
- Ondersteunde bedrading
- Met nuldraad, Zonder nuldraad
- Uitvoerkanaal
- 1 kanaal
- Lampbelasting
- 5-200W LED-Fase afsnijding (inclusief dimbare LED-voorschakelapparaten), 5-20W LED-Fase aansnijding, 20-200W Halogeen, Gloeilamp - Fase afsnijding, 20-150W Halogeen, Gloeilamp - Fase aansnijding
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- iOS 17 of later, Android 12.0 en hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
Populaire producten
Signe gradient vloerlamp
€ 329,99
Tap dial switch
€ 49,99