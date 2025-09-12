Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue Buitenvoeding, 40 W

Buitenvoeding, 40 W

Begin heel eenvoudig met je slimme verlichtingssysteem voor buiten met deze buitenvoeding, waarmee je verschillende lampen met een totaal van maximaal 40 watt kunt toevoegen. Sluit maximaal 35 meter kabel aan op een Philips Hue laagspanningslamp voor buiten en tel de wattages van de verschillende armaturen bij elkaar op tot je het maximum van 40 watt van de voeding hebt bereikt.

Productkenmerken

  • Verlengsnoer
  • Voeding tot 40 W
  • Zwart
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

