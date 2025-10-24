Aurelle, vierkant, paneellamp
Verbind de Philips Hue white ambiance Aurelle paneellamp met je Philips Hue systeem en geniet van natuurlijk wit licht dat je energie geeft en je helpt ontwaken, concentreren, lezen en ontspannen Hij is ontworpen om het ruimtelijke gevoel in je woning te versterken.
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Aluminium