Still plafondlamp
Voeg de Still Philips Hue white ambiance plafondlamp toe aan je Philips Hue systeem en geniet van natuurlijk wit licht dat je helpt te ontwaken, energie geeft, of waarbij je tot rust komt, kunt lezen of je kunt concentreren. Deze elegante plafondlamp past in elk interieur
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal