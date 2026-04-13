Type A19 - E27 Fitting - slimme lamp - 800
€ 20,96
Huidige prijs is € 20,96, oorspronkelijke prijs is € 34,99
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Over de Type A19 - E27 Fitting - slimme lamp - 800
Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde white ambiance LED-lamp met E27-fitting en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en vloeiend draadloos dimmen. Kies warm tot koelwit daglicht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme lamp met de meegeleverde dimmer, via de Philips Hue Bluetooth app, of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
- White ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Tot 806 lumen*
- Warm- tot koelwit licht
- Smart bediening met Hue Bridge*
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8718699673208
Lampkenmerken
- Vormfactor
- A60
Lampafmeting
- Afmetingen (bxhxd)
- 60x110
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
- Lamptechnologie
- Led
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8718699673208
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,29 kg
- Hoogte
- 16,5 cm
- Lengte
- 7,5 cm
- Breedte
- 17,6 cm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929002216902
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5 W
Afmetingen en gewicht van product
- Diameter
- 61 mm
- Breedte van de wandplaat
- 70 mm
- Hoogte van de wandplaat
- 115 mm
- Diepte van de wandplaat
- 14 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Gewicht
- 72
- Fittinghouder/lampfitting
- E27
- IP-classificatie
- IP20
- Max. aantal lampen per schakelaar
- 50 (met Hue Bridge)
De lamp
- Hoogte
- 110 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Warm- tot koelwit licht
- Lichtstroom in lumen
- 806 lm bij 4000 K
- Max. werkvermogen
- 8,5 W
- Arbeidsfactor
- >0.5
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Starten
- Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen
- 8,5 W
- Vermogensequivalent
- 60 W
- Diep dimbaar
- Ja
De schakelaar
- Inclusief batterijen
- 1 x CR2450
- Frequentieband
- 1400-2483,5 MHz
- Levensduur
- 50000 clicks
- Minimale levensduur batterij
- 3
- Montagemogelijkheden
- los
- Speciale functies
- Niet van toepassing
- Diepte schakelaar
- 11 mm
- Hoogte van de schakelaar
- 92 mm
- Breedte schakelaar
- 35 mm
- Gewicht inclusief wandplaat
- 67 g
- Gewicht schakelaar
- 37 g
- ZigBee Light Link
- IEEE 802.15.4 Protocol
Wat wordt ondersteund
- HomeKit-compatibel
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Stemassistenten (Hue Bridge vereist)
- Amazon Alexa
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- iOS, Android
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Product Documentation
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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