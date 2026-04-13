Type A19 - E27 Fitting - slimme lamp - 800

€ 20,96

Onderdeel van de Outlet -

Koop nu
Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Type A19 - E27 Fitting - slimme lamp - 800
Tijdelijk niet op voorraad

Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?

Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.

Philips Hue privacyverklaring
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Type A19 - E27 Fitting - slimme lamp - 800

Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde white ambiance LED-lamp met E27-fitting en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en vloeiend draadloos dimmen. Kies warm tot koelwit daglicht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme lamp met de meegeleverde dimmer, via de Philips Hue Bluetooth app, of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

  • White ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Tot 806 lumen*
  • Warm- tot koelwit licht
  • Smart bediening met Hue Bridge*

Populaire producten

A60 - E27 slimme lamp - 1100

A60 - E27 slimme lamp - 1100

energy.link.label

€ 39,99

Sale
A60 - E27 slimme lamp - 800 (4-pack)

A60 - E27 slimme lamp - 800 (4-pack)

energy.link.label

€ 49,99

€ 39,99

Tijdelijk niet op voorraad

Black Friday 2=30%
Dimmer switch (nieuwste model)

Dimmer switch (nieuwste model)

€ 21,99

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay