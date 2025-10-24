Ondersteuning
Flexible white lightstrip with a matte finish, coiled in front of packaging showing product name and Shape light your way text.

Lightstrip Outdoor, 5 meter

De volledig flexibele lichtstrip van vijf meter kun je naar eigen wens vormen en buigen. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip aan een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • 1x Lightstrip 5 m
  • Wit en gekleurd licht
  • Inclusief voeding
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Kleur(en)

    multi

  • Materiaal

    Silicone

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Lichtsnoer/lightstrip

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

