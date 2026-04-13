Veelzijdige spots die perfect licht bieden op elk werkblad in de keuken of onder kastjes elders in huis. Volspectrum daglicht biedt een breed scala aan witte lichttinten — van helder koelwit licht voor geconcentreerd koken tot zachte, warme tinten voor een ontspannen diner. Stel de spotjes in op een van de 16 miljoen kleuren om van je kastjes een decoratief element te maken of een levendige sfeer te creëren voor gezellig samenzijn. De Chromasync technologie levert nauwkeurige kleuraanpassing voor alle lampen. Je bevestigt deze DIY-vriendelijke spots je bevestigt eenvoudig onder keukenkastjes of planken en sluit ze aan op je bestaande stopcontact. Begin met een 3-pack van spots en sluit vervolgens met de meegeleverde lichtbox maximaal drie extra lampen aan op het stopcontact. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Aanpasbaar wit en gekleurd licht

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™

DIY-vriendelijk

Bedienen en aanpassen met de Hue app