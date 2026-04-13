Zorg voor nog meer functionele en kleurrijke sfeervolle verlichting voor elk werkblad in de keuken of onder kastjes in elke andere ruimte in huis. Breid je werkbladspots uit door met de meegeleverde lichtbox maximaal drie extra lampen op het stopcontact aan te sluiten. Nu hoeft geen enkel hoekje van de keuken meer donker te blijven! Volspectrum daglicht biedt elke tint wit licht voor de ruimte, terwijl Chromasync zorgt voor precieze kleuren in alle lampen voor een naadloze uitstraling. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.

Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Aanpasbaar wit en gekleurd licht

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™

DIY-vriendelijk

Bedienen en aanpassen met de Hue app