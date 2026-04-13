Philips Hue werkbladspot, extensie
Tijdelijk niet op voorraad
Over de Philips Hue werkbladspot, extensie
Zorg voor nog meer functionele en kleurrijke sfeervolle verlichting voor elk werkblad in de keuken of onder kastjes in elke andere ruimte in huis. Breid je werkbladspots uit door met de meegeleverde lichtbox maximaal drie extra lampen op het stopcontact aan te sluiten. Nu hoeft geen enkel hoekje van de keuken meer donker te blijven! Volspectrum daglicht biedt elke tint wit licht voor de ruimte, terwijl Chromasync zorgt voor precieze kleuren in alle lampen voor een naadloze uitstraling. Regel je verlichting op jouw manier – met de Hue app, je stem of slimme regelaars. Ontgrendel automatiseringen en geavanceerde functies met een Hue Bridge.
- Volspectrum daglicht (1000-20000K)
- Aanpasbaar wit en gekleurd licht
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync™
- DIY-vriendelijk
- Bedienen en aanpassen met de Hue app
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103138750
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Aluminium, Gegoten aluminium, Polycarbonaat
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- +10 tot +25 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 49
- Kleurweergave-index (CRI)
- >80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 108
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Thuiskantoor, Keuken, Woonkamer
- Stijl
- Functioneel
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103138750
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,35 kg
- Hoogte
- 72 mm
- Lengte
- 245 mm
- Breedte
- 125 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004346701
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 2,6
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 2,6
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 20 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 250
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 240
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Kasten
De lamp
- Vormfactor
- Spotlight
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar