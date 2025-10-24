Verlicht een muur met kleur of creëer prachtige indirecte lichteffecten met deze strak vormgegeven Philips Hue Signe tafellamp. De slimme white and color ambiance LED-lamp geeft licht in wel 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren en fleurt zo elke plek op. Dankzij de vele wittinten kun je de Signe ook gebruiken als functionele verlichting op je bureau of in je hobbyhoek. Bedien je nieuwe verlichting eenvoudig via Bluetooth of verbindt de lamp met de Hue bridge en geniet van alle beschikbare slimme voordelen, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.