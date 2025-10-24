Starterkit: 2 Play light bars + Bridge Pro
Krijg de superkrachtige mogelijkheden van slimme verlichting met de Bridge Pro. De Bridge Pro is voorzien van een nieuwe chip die complexe algoritmes en AI-functies ondersteunt. Sneller en krachtiger dan ooit. Plaats de inbegrepen Play light bars rond je entertainmentruimte, om tv-kijken en gamen immersief te maken.
Productkenmerken
- Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
- Gebruik lampen als Hue motion sensors met MotionAware™
- Geeft toegang tot Hue Sync surroundverlichting en geïntegreerde beveiliging
- White ambiance +16 miljoen kleuren
- Gemaakt voor tv- en gameruimtes
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof