1-pack A60 B22 Standard met zichtbare gloeidraad
Geef je gewone lampen een vleugje vintage met deze dimbare LED-filamentlamp met grote fitting. Met deze moderne filamentlamp in vintagestijl kun je alles wat je met andere slimme Hue lampen ook kunt doen, zoals de helderheid van het licht aanpassen.
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
113x2