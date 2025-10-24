Neon lightstrip voor buiten 10 m
Voeg een speelse gloed toe aan je buitenruimte met de Neon stripverlichting voor buiten. De Chromasync™ technologie biedt een nauwkeurige kleuraanpassing voor mooie kleurverlopen op je terras, paden en planten. Geniet van de natuurlijke tinten helder wit licht voor de praktische verlichting van je buitenruimte. Met aanpasbare lichtscènes en dynamische effecten creëer je de perfecte sfeer voor elk moment in de buitenlucht. De strips zijn eenvoudig te plaatsen: sluit ze aan op een standaard stopcontact met de meegeleverde laagspanningsvoeding of integreer ze in je bestaande laagspanningssysteem.
Formaat
De huidige prijs is € 349,99
Productkenmerken
- Aan te passen scènes en effecten
- Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
- Helder, echt wit licht
- 1100 lumen
- Bediening via onze app of met je stem
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone