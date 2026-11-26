17. februar 2026

Har du noen gang gått gjennom en profesjonelt anlagt hage eller et eksklusivt ferieanlegg om kvelden og lagt merke til hvordan lyset følger bakken og viser vei uten å blende deg? Disse elegante, lave lysstolpene kalles pullertlys.

Pullertlys er bakkemonterte lamper som gir behagelig belysning nær bakken. I motsetning til høye gatelys, som kan skape skarpe skygger, retter pullertlys lyset dit du trenger det mest. De fungerer både som praktiske veivisere og dekorative innslag, og skaper en god balanse mellom trygghet og stil i moderne hagedesign.