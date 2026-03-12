Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Nærbilde av fronten på Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)
Varen er ikke lenger tilgjengelig

Om Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Legg til vanlige lys som kan dimmes, i økosystemet til Philips Hue for enkel styring og bekvemmelighet. Med Wired Dimmer Switch kan du styre de fleste tradisjonelle pærer og lamper sammen med Hue‑lysene dine, i én og samme løsning. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Styr dem i Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra lysbryteren din. Lag automatiseringer som passer inn i rutinene dine, og legg til lysscener. Den kompakte modulen monteres bak bryteren og drives av strømnettet – uten behov for batterier. Skal du bytte ut en dimmer, trenger du en trykknappbryter for at produktet skal fungere. Hue‑økosystemet er basert på et pålitelig Zigbee‑nettverk, slik at du beholder kontrollen over lysene dine selv når Wi‑Fi er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gjør ikke-smarte lys, smarte
  • Styr smarte og ikke-smarte lys
  • Angi automatiseringer og lysscener
  • Fungerer med eller uten nøytralleder
  • Få mer med en Hue Bridge
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