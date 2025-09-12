Support
Kablet Secure-kamera

La Philips Hue holde øye med hjemmet ditt! Få en klar og tydelig 1080p HD-livestream, slå på lysene eller motta et varsel på mobilenheten din når det oppdages bevegelse eller lyd og annet. Dette kablede sikkerhetskameraet er enkelt å montere og installere i alle hjem.

Høydepunkter

  • Ende-til-ende-kryptering
  • 1080P HD-video
  • Plugges i stikkontakten
  • Veggfeste inkludert
Få alt med Philips Hue Bridge

Med en Hue Bridge får du hele utvalget av sikkerhetsfunksjoner for smarte hjem: lys- og lydalarmer, automatisk imitasjon av tilstedeværelse og muligheten til å utvide oppsettet for hjemmesikkerheten – eller smartbelysningen.

Overvåk hjemmet ditt

Motta varsler direkte på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet oppdager bevegelse. Opprett aktivitets- eller pakkesoner, og bli varslet avhengig av hva som utløser bevegelsen, for eksempel en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke.

Få det til å se ut som om du er hjemme

Bruk Secure-kameraet ditt med automatisk imitasjon av tilstedeværelse og toveis-talefunksjon for å gjøre hjemmet ditt enda sikrere – og få enda litt mer sjelefred med det samme.

