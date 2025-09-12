Enkel å installere og utvide

Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i ditt landskapsarbeid eller gi en unik stemning på terrassen. Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue spots eller lysstolper. Produktene er basert på lavspenning, trygge å bruke og enkle å installere. Ingen mer kompleksitet i å få belysning utendørs: skap og utvid slik du ønsker.