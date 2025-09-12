Support
Utendørs 100 W strømforsyning

Få et intelligent belysningssystem med en strømforsyning til utendørsbruk, som lar deg legge til opptil 100 W med ulike lyskilder. Koble til to kabler, som til sammen blir opptil 30 meter, til en hvilken som helst 12 volts Philips hue-belysning på hvert tilkoblingspunkt, og legg til lysarmaturer helt opp til 100 W.

Høydepunkter

  • Forlengerkabel
  • Opptil 100 W
  • Svart
Enkel å installere og utvide

Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i ditt landskapsarbeid eller gi en unik stemning på terrassen. Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue spots eller lysstolper. Produktene er basert på lavspenning, trygge å bruke og enkle å installere. Ingen mer kompleksitet i å få belysning utendørs: skap og utvid slik du ønsker.

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Syntetiske materialer

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

