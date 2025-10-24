Få førsteklasses varmhvitt lys (2700K) inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil. Med en maksimal lysstyrke på 810 lumen og ultralav dimming kan du virkelig tilpasse lyset etter dine behov og justere det jevnt fra full lysstyrke helt ned til 5 % ved hjelp av Hue-appen.