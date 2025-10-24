Adore Bathroom lampespeil
Gjør morgen- og kveldsrutinene mye bedre med Adore sminkespeil med lys, et stort rundt baderomsspeil omgitt av en ring med varmt til kjølig hvitt lys. Få kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth, eller koble til en Hue Bridge for å låse opp alle funksjonene.
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall