Adore Bathroom speillampe
Inkluder Philips Hue Hvit Adore speilbelysning på badet og opplev lysoppskrifter som hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Bruk dimmeren og få enkelt det rette lyset for alle dine øyeblikk.
Høydepunkter
- White ambiance
- Med Hue Dimmer switch
- Integrert LED
- Krom
- Smart kontroll med Hue Bridge*
IP44, perfekt for badet
Denne baderomslampen fra Philips er spesielt designet for våte omgivelser. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to figurer – den første henviser til beskyttelsesnivå mot støv og den andre mot vann. Denne baderomslampen har IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for bruk på badet.
Les
Ta deg tid til å lese favorittbladet ditt i badekaret. Få godt, hvitt lys for en perfekt lesestund.
Lad batteriene
Hopp over morgenkaffen og gjør deg klar for dagen med kjølig, hvitt dagslys som bidrar til å gi kroppen og sinnet energi. Perfekt når du trenger noe mer enn bare en dusj for å våkne.
Slapp av
Synk ned i boblebadet og len deg tilbake under den myke gløden av hvitt lys. Avslappende hvitt lys hjelper deg med å slappe av på kvelden og sove bedre om natten.
Enkel trådløs styring med dimmeren
Med den trådløse Philips Hue-dimmeren, som er klar til bruk, kan du dimme opp eller ned lyset uten å trekke kabler.
Konsentrer deg
Morgenstellet krever presisjon og konsentrasjon. Med finjustert klart, hvitt lys kan du stelle deg om morgenen uten problemer, enten det er å legge den perfekte sminken eller å trimme skjegget.
Hue Bridge gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett
Koble lyskildene fra Philips Hue til Hue Bridge for å få tilgang til alle systemets mulighet.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Krom
Materiale
Syntetiske materialer