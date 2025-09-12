Nærbilde av fronten på Hue White ambiance Adore Bathroom speillampe

Adore Bathroom speillampe

Inkluder Philips Hue Hvit Adore speilbelysning på badet og opplev lysoppskrifter som hjelper deg med å få energi, konsentrere deg, lese og slappe av. Bruk dimmeren og få enkelt det rette lyset for alle dine øyeblikk.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White ambiance
  • Med Hue Dimmer switch
  • Integrert LED
  • Krom
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
IP44, perfekt for badet

IP44, perfekt for badet

Denne baderomslampen fra Philips er spesielt designet for våte omgivelser. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to figurer – den første henviser til beskyttelsesnivå mot støv og den andre mot vann. Denne baderomslampen har IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for bruk på badet.

Ta deg tid til å lese favorittbladet ditt i badekaret. Få godt, hvitt lys for en perfekt lesestund.

Lad batteriene

Lad batteriene

Hopp over morgenkaffen og gjør deg klar for dagen med kjølig, hvitt dagslys som bidrar til å gi kroppen og sinnet energi. Perfekt når du trenger noe mer enn bare en dusj for å våkne.

Slapp av

Slapp av

Synk ned i boblebadet og len deg tilbake under den myke gløden av hvitt lys. Avslappende hvitt lys hjelper deg med å slappe av på kvelden og sove bedre om natten.

Enkel trådløs styring med dimmeren

Enkel trådløs styring med dimmeren

Med den trådløse Philips Hue-dimmeren, som er klar til bruk, kan du dimme opp eller ned lyset uten å trekke kabler.

Konsentrer deg

Konsentrer deg

Morgenstellet krever presisjon og konsentrasjon. Med finjustert klart, hvitt lys kan du stelle deg om morgenen uten problemer, enten det er å legge den perfekte sminken eller å trimme skjegget.

Hue Bridge gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

Hue Bridge gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

Koble lyskildene fra Philips Hue til Hue Bridge for å få tilgang til alle systemets mulighet.

