Nyt en forsiktig glød med Philips Hue White Ambiance Being-taklampen i sølv. Tynne aluminiumssirkler kaster varmt til kjølig hvitt lys i tre retninger. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Lås opp flere smartbelysningsfunksjoner med en Hue Bridge.