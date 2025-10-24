Philips Hue White Ambiance Fair-pendelen i svart har varmt til kjølig hvitt lys som lyser både opp og ned, og innebygde lysinnstillinger for dine daglige rutiner. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere smartbelysningsfunksjoner.