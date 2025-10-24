Fair taklampe
Philips Hue White Ambiance Fair-pendelen i svart har varmt til kjølig hvitt lys som lyser både opp og ned, og innebygde lysinnstillinger for dine daglige rutiner. Få øyeblikkelig kontroll med den medfølgende Hue-dimmeren switch eller Bluetooth. Koble til en Hue Bridge for flere smartbelysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 2549,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Inkluderer dimmer
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Glass