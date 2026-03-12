Iris gull special edition
1729,00 kr
Nåværende pris er 1729,00 kr
Varen er ikke lenger tilgjengelig
Om Iris gull special edition
Skap stemning i et hvilket som helst rom i hjemmet med den elegante Philips Hue Iris-lampen i gull. Iris skaper en avansert og unik effekt ved å bade veggene i farger og skape et behagelig bakgrunnslys. Bruk den sammen med Hue Bridge for å få et komplett utvalg av smartbelysningsfunksjoner.
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Integrert LED
- Umiddelbar styring via Bluetooth
- Styres med appen eller stemmen*
- Legg til en Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514410732
Design og utseende
- Farge
- Gull
- Materiale
- Syntetiske materialer, Metall
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Skifter farge (PowerLED)
- Ja
- Kan dimmes med Hue-app og -bryter
- Ja
- Enkel eske
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Passer perfekt til å skape stemning
- Ja
- Bærbar
- Nei
- Inneholder strømadapter
- Ja
- ZigBee Light Link
- Ja
- Type plugg
- Type C, Type G
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Fargetemperatur
- 2000-6500 K
Diverse
- Spesielt designet for
- Stue, Soverom
- Stil
- Moderne
- Type
- Bordlampe
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8719514410732
- Nettovekt
- 0,87 kg
- Bruttovekt
- 1,5 kg
- Høyde
- 175 mm
- Lengde
- 230 mm
- Bredde
- 230 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929002376402
Produktets mål og vekt
- Nettovekt
- 0,874 kg
- Kabellengde
- 2 000
- Total høyde
- 194 mm
- Total lengde
- 204 mm
- Total bredde
- 188 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 570
- Lysfarge
- Farget og hvitt lys (RGBW)
- Strømnett
- Fra 100–240 V, 50–60 Hz
- Lyspære følger med
- 8.1 W
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lumen på 2700 K
- 520
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Dismantle Instructions