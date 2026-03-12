Skap stemning i et hvilket som helst rom i hjemmet med den elegante Philips Hue Iris-lampen i kobber. Iris skaper en avansert og unik effekt ved å bade veggene i farger og skape et behagelig bakgrunnslys. Bruk den sammen med Hue Bridge for å få et komplett utvalg av smartbelysningsfunksjoner.

White and color ambiance

Bluetooth-aktivert

Hue Bridge aktivert

Integrert LED

Umiddelbar styring via Bluetooth

Styres med appen eller stemmen*

Legg til en Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner