Iris kobber special edition

1729,00 kr

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Iris kobber special edition
Varen er ikke lenger tilgjengelig

Om Iris kobber special edition

Skap stemning i et hvilket som helst rom i hjemmet med den elegante Philips Hue Iris-lampen i kobber. Iris skaper en avansert og unik effekt ved å bade veggene i farger og skape et behagelig bakgrunnslys. Bruk den sammen med Hue Bridge for å få et komplett utvalg av smartbelysningsfunksjoner.

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Integrert LED
  • Umiddelbar styring via Bluetooth
  • Styres med appen eller stemmen*
  • Legg til en Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

Inspirasjon for belysning

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med hashtaggen #philipshue

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