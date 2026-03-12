Gi kjøkkenet og resten av hjemmet enda mer funksjonell belysning og stemningslys som passer til alle øyeblikk. Utvid oppsettet ditt for gradient linear bar med denne utvidelsen. Koble sammen en rekke med gradient bar opptil en samlet lengde på 3 meter med totalt fem lys. Få en gradient av farger og hvitt lys i hvert hjørne av kjøkkenet eller rom der du har skap eller hyller. Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Styr lysene på din måte – med appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Gradientvegglyseffekter

Chromasync™ presisjonsfargematching

Enkel å sette opp selv

Styr og tilpass med Hue-appen