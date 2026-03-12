Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Midlertidig utsolgt
Om Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Gi kjøkkenet og resten av hjemmet enda mer funksjonell belysning og stemningslys som passer til alle øyeblikk. Utvid oppsettet ditt for gradient linear bar med denne utvidelsen. Koble sammen en rekke med gradient bar opptil en samlet lengde på 3 meter med totalt fem lys. Få en gradient av farger og hvitt lys i hvert hjørne av kjøkkenet eller rom der du har skap eller hyller. Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Styr lysene på din måte – med appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.
- Fullspektret dagslys (1000-20000K)
- Gradientvegglyseffekter
- Chromasync™ presisjonsfargematching
- Enkel å sette opp selv
- Styr og tilpass med Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138576
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Aluminium, Formstøpt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Nei
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Bærbar
- Nei
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 0.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 90
Diverse
- Spesielt designet for
- Soverom, Hjemmekontor, Kjøkken, Stue
- Stil
- Funksjonell
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138576
- Nettovekt
- 0,48 kg
- Bruttovekt
- 0,6 kg
- Høyde
- 54 mm
- Lengde
- 630 mm
- Bredde
- 70 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346401
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 8
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 29 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 700
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- n/a
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 490
- Antall lyskilder
- 1
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Kabinetter
Lyspæren
- Form
- Yes
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig