Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Emballasjeinnhold i Hue White and color ambiance Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse
Midlertidig utsolgt

Gjelder ikke for kampanjer eller tilbud

Om Philips Hue gradient LED-strip, forlengelse

Gi kjøkkenet og resten av hjemmet enda mer funksjonell belysning og stemningslys som passer til alle øyeblikk. Utvid oppsettet ditt for gradient linear bar med denne utvidelsen. Koble sammen en rekke med gradient bar opptil en samlet lengde på 3 meter med totalt fem lys. Få en gradient av farger og hvitt lys i hvert hjørne av kjøkkenet eller rom der du har skap eller hyller. Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Styr lysene på din måte – med appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

  • Fullspektret dagslys (1000-20000K)
  • Gradientvegglyseffekter
  • Chromasync™ presisjonsfargematching
  • Enkel å sette opp selv
  • Styr og tilpass med Hue-appen
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
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