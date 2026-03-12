Philips Hue gradient linear bar, 2-pakning

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Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Philips Hue gradient linear bar, 2-pakning
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Skisserte dimensjoner av Hue White and color ambiance Philips Hue gradient linear bar, 2-pakning
Skisserte dimensjoner av Hue White and color ambiance Philips Hue gradient linear bar, 2-pakning
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Om Philips Hue gradient linear bar, 2-pakning

Disse lampene til montering under skap er perfekte for kjøkken eller andre rom med skap og hyller rundt om i hjemmet. De kombinerer funksjonell og stemningsfull belysning for å passe alle øyeblikk. Lag måltider i klare dagslystoner, spis i en myk, varm glød og ha sosial samvær mot en fargerik lysgradient som skaper livlige vegglyseffekter. Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Denne førsteklasses, malte aluminiumslampen er gjør-det-selv-vennlig og monteres enkelt under kjøkkenskap eller hyller og kobles til et eksisterende vegguttak. Start med en gradient linear 2-pakning, og utvid ved å koble sammen serier med lys på opptil 3 meter med totalt fem lys. Styr lysene på din måte – med appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

  • Fullspektret dagslys (1000-20000K)
  • Gradientvegglyseffekter
  • Chromasync™ presisjonsfargematching
  • Enkel å sette opp selv
  • Styr og tilpass med Hue-appen
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay