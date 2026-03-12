Disse lampene til montering under skap er perfekte for kjøkken eller andre rom med skap og hyller rundt om i hjemmet. De kombinerer funksjonell og stemningsfull belysning for å passe alle øyeblikk. Lag måltider i klare dagslystoner, spis i en myk, varm glød og ha sosial samvær mot en fargerik lysgradient som skaper livlige vegglyseffekter. Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Denne førsteklasses, malte aluminiumslampen er gjør-det-selv-vennlig og monteres enkelt under kjøkkenskap eller hyller og kobles til et eksisterende vegguttak. Start med en gradient linear 2-pakning, og utvid ved å koble sammen serier med lys på opptil 3 meter med totalt fem lys. Styr lysene på din måte – med appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Gradientvegglyseffekter

Chromasync™ presisjonsfargematching

Enkel å sette opp selv

Styr og tilpass med Hue-appen