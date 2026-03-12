Allsidige spotter som gir det perfekte lyset til alle kjøkkenbenkeplater eller andre overflater under skap i hjemmet. Dagslys i hele spekteret leverer en rekke hvite lystoner – fra klart, kjølig hvitt for fokusert matlaging til myke, varme toner for en avslappende middag. Angi spottene til en av de 16 millioner fargene for å gjøre skapene dine om til et dekorativt element eller skape en livlig atmosfære for sosialt samvær. Chromasync-teknologien sikrer presis fargematching mellom alle lysene. Disse gjør-det-selv-vennlige spottene monteres enkelt under kjøkkenskap eller hyller og kobles til et eksisterende vegguttak. Start med en 3-pakning med spotter, og legg deretter til opptil tre ekstra lys til strømuttaket med den medfølgende lysboksen. Styr lysene på din måte – med Hue-appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Justerbart hvitt og farget lys

Chromasync™ presisjonsfargematching

Enkel å sette opp selv

Styr og tilpass med Hue-appen