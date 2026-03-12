Få enda mer funksjonell og fargerik stemningsbelysning til alle kjøkkenbenkeplater eller andre overflater under skap i hjemmet. Utvid spotteroppsettet under skap ved å legge til opptil tre ekstra lys i strømuttaket med den medfølgende lysboksen. Nå trenger du ikke å la noen hjørner av kjøkkenet være mørkt! Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Styr lysene på din måte – med Hue-appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Justerbart hvitt og farget lys

Chromasync™ presisjonsfargematching

Enkel å sette opp selv

Styr og tilpass med Hue-appen