Philips Hue under-cabinet-spotter, utvidelse
Midlertidig utsolgt
Om Philips Hue under-cabinet-spotter, utvidelse
Få enda mer funksjonell og fargerik stemningsbelysning til alle kjøkkenbenkeplater eller andre overflater under skap i hjemmet. Utvid spotteroppsettet under skap ved å legge til opptil tre ekstra lys i strømuttaket med den medfølgende lysboksen. Nå trenger du ikke å la noen hjørner av kjøkkenet være mørkt! Dagslys i hele spekteret leverer alle toner av hvitt lys til rommet, mens Chromasync sikrer presis fargematching mellom lysene for et sømløst utseende. Styr lysene på din måte – med Hue-appen, stemmen eller smartkontroller. Få tilgang til automatiseringer og mer avanserte funksjoner med Hue Bridge.
- Fullspektret dagslys (1000-20000K)
- Justerbart hvitt og farget lys
- Chromasync™ presisjonsfargematching
- Enkel å sette opp selv
- Styr og tilpass med Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103138514
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Aluminium, Formstøpt aluminium, Polykarbonat
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- +10 til +25 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Nei
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Bærbar
- Nei
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 49
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 0.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 108
Diverse
- Spesielt designet for
- Soverom, Hjemmekontor, Kjøkken, Stue
- Stil
- Funksjonell
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103138514
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,35 kg
- Høyde
- 72 mm
- Lengde
- 245 mm
- Bredde
- 125 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004346301
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 2,6
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 2,6
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 20 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 250
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Farget og hvitt lys (RGBW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- n/a
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 240
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Kabinetter
Lyspæren
- Form
- Spotlight
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig