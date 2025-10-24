Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + Hue Smart button

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + Hue Smart button

Gi ekstra farger til alle rom med startsettet Philips Hue White and Color Ambiance E27. Hvis du kobler til den medfølgende Hue Bridge, får du tilgang til en rekke funksjoner. Styres med appen, via stemmestyring eller den medfølgende Smart Button.

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Opptil 800 lumen*
  • Hvitt og farget lys
  • Hue Bridge inkludert
  • Smart button medfølger
