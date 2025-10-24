Salg
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + Hue Smart button
Gi ekstra farger til alle rom med startsettet Philips Hue White and Color Ambiance E27. Hvis du kobler til den medfølgende Hue Bridge, får du tilgang til en rekke funksjoner. Styres med appen, via stemmestyring eller den medfølgende Smart Button.
Nåværende pris er 1161,30 kr, opprinnelig pris er 1659,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Opptil 800 lumen*
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
- Smart button medfølger
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110