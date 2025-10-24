Fuzo utendørs vegglampe
Nå kan du utvide Hue utendørs. Fuzo-vegglampen kan kobles til din eksisterende Hue bridge for å nyte alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er ute. Den ønsker deg velkommen i stil med høy lysproduksjon. Hue bridge ikke inkludert.
Nåværende pris er 939,00 kr
Høydepunkter
- White
- Hue Bridge kreves
- Integrert LED
- Varmhvitt lys (2700 K)
- Strømdrevet
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall