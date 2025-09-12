* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
G93 globus - E27 lyspære
Denne runde LED-lyspæren med spiralformet glødetråd gir et unikt stilinntrykk. Den klassiske designen kombineres med en moderne funksjonalitet, som betyr at den kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Stilfullt design møter moderne funksjonalitet
Få det populære utseendet til Edisons glødelampe – gjennomsiktig med glødende spole – med smarte glødetrådpærer. Disse kule LED-pærene i retrostil kombinerer enkelt og klassisk design med kraften til smartbelysning fra Philips Hue.
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet.Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.
Styr belysningen med stemmen*
Styr belysningen med stemmen din! Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom. *Fungerer med Google Assistant og Amazon Alexa.
Skap den rette stemningen med mykt hvitt lys
Hue lyspærer og lamper gir et mykt hvitt lys. Disse intelligente lyskildene kan dimmes fra skarpt dagslys til dempet nattlys, og fylle hjemmet med akkurat den mengden av varmt lys du trenger.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
95x150